Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА «Новости».
Видео было снято на полигоне в Узбекистане.
Уточняется, что речь идет о кадетах корпуса подготовки офицеров резерва армии США, видеозапись была сделана в ходе их визита в Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище.
Впечатления кадетов США от управления советским танком не приводятся.
Курсанты проведут в Узбекистане три недели.