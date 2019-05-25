Американские кадеты покатались на советском танке Т-64

В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА «Новости».

Видео было снято на полигоне в Узбекистане.

Уточняется, что речь идет о кадетах корпуса подготовки офицеров резерва армии США, видеозапись была сделана в ходе их визита в Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище.

Впечатления кадетов США от управления советским танком не приводятся.

Курсанты проведут в Узбекистане три недели.