Россия и США достигли прогресса по Идлибу
Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что российская и американская сторона достигли прогресса по Идлибу, передает РИА «Новости».
Уточняется, что он был достигнут в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео.
По словам Джеффри, в США считают, что достигли прогресса в переговорах с Россией по Идлибу.
Ранее в Минобороны предупредили о подготовке «химатаки» в Идлибе.
Также стало известно, что террористы выпустили 17 ракет по российской авиабазе в Сирии.