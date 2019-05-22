Россия и США достигли прогресса по Идлибу

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Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что российская и американская сторона достигли прогресса по Идлибу, передает РИА «Новости».

Уточняется, что он был достигнут в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео.

По словам Джеффри, в США считают, что достигли прогресса в переговорах с Россией по Идлибу.

Ранее в Минобороны предупредили о подготовке «химатаки» в Идлибе.

Также стало известно, что террористы выпустили 17 ракет по российской авиабазе в Сирии.