США впервые за 10 лет проведут учения с авианосцем на Аляске

ВВС США впервые за 10 лет проводят военные учения с участием авианосца на Аляске. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в учениях будут задействованы около 10 тыс. солдат и офицеров, а также примерно 250 летательных аппаратов. Кроме того, впервые примет участие атомный авианосец «Теодор Рузвельт».

Уточняется, что учения начались 13 мая. Их основная цель — отработать воздушные операции.

Ожидается, что они продлятся до 25 мая.

Ранее сообщалось, что военные учения стартовали в Лапландии.