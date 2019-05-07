Израиль предупредил США о заговоре Ирана

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Израиль передал США информацию о возможном заговоре со стороны Ирана, цель которого — нанести стране ущерб интересам страны в Персидском заливе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Как отмечается, это произошло на фоне заявления советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона о том, что США развертывают ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и группу бомбардировщиков в регионе Центрального командования США, в которую входит ближневосточный регион.

Уточняется, что у израильской стороны есть несколько сценариев того, какие действия может предпринять Иран.

Ранее сообщалось, что Associated Press узнало, почему на Иран направили авианосец США.