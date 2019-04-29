Принято решение об увеличении военного контингента США в Польше

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире местного телевидения заявил, что США нарастят численность войск в стране, соответствующее решение принято. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что в настоящий момент стороны обсуждают детали этого соглашения. Министр также выразил уверенность, что США и Польша смогут завершить переговоры в скором времени.

«Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом», — заключил Блащак.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США и Польша могут заключить сделку по военной базе к осени.