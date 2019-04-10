Spectator: США жаждут нового «крестового похода» на Иран

До текущего момента действия президента США Дональда Трампа во внешней политике оставались безнаказанными, пишет Spectator.

На этой неделе Иран принял ответные меры против Соединенных Штатов после того, как Трамп внес Корпус стражей исламской революции (КСИР), которая насчитывает около 1,1 млн человек, в список террористических организаций.

Реклама

Такие действия Вашингтона могут спровоцировать новый конфликт на Ближнем Востоке, который Трамп обещал избежать во время предвыборной кампании за пост президента США в 2016 году, отмечает издание.

Трамп боится войны, но его действия, которые поддерживает дуэт из советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и Госсекретаря Майка Помпео, подталкивают его к новому конфликту. В противостоянии между США и Ираном главная выгода достается премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который долгое время выставлял Тегеран в качестве врага номер один.

Трамп позволил, чтобы его захватила «жаждущая нового крестового похода» на Иран группа неоконсерваторов, в которую входят Болтон и Помпео, отмечает издание. Россия же, напротив, воспользуется возможностью укрепить свои связи с Тегераном, пишет Spectator.