Премьера Швеции расстроил отказ ЕС от конфискации российских активов

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил сожаление о том, что на саммите ЕС не удалось согласовать решение об изъятии российских активов для финансирования Украины. Об этом он сообщил по итогам саммита Евросоюза.

«Я сожалею об этом», — отметил Кристерссон, добавив, что не надеялся на успех, так как для принятия решения требовалось согласие большинства членов ЕС, а также согласие Бельгии, где находятся российские активы.

По словам Кристерссона, сразу несколько стран согласились с позицией Бельгии, правительство которой последовательно говорило о своих рисках в случае изъятия активов.

Бельгия требовала «масштабных гарантий» для покрытия любых финансовых рисков, которые связаны с судебными разбирательствами и ответными мерами со стороны России. Из-за этого решение о конфискации активов было отклонено.

19 декабря 2025 года Евросоюз согласовал выдачу кредита Украине на сумму €90 млрд, которые привлекут из неиспользованных средств общего бюджета ЕС. Деньги предназначены для финансирования Украины в 2026 и 2027 году. Кредит является беспроцентным, а погасить его Украина должна будет только после получения «компенсации» от России. Киев получит деньги со второй половины января 2026 года.

При этом Евросоюз пока не отказывается от плана конфискации российских активов, а Евросовет поручил Еврокомиссии продолжить работу над данным проектом.

