На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьера Швеции расстроил отказ ЕС от конфискации российских активов

Премьер Кристерссон выразил сожаление о решении ЕС по российским активам
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил сожаление о том, что на саммите ЕС не удалось согласовать решение об изъятии российских активов для финансирования Украины. Об этом он сообщил по итогам саммита Евросоюза.

«Я сожалею об этом», — отметил Кристерссон, добавив, что не надеялся на успех, так как для принятия решения требовалось согласие большинства членов ЕС, а также согласие Бельгии, где находятся российские активы.

По словам Кристерссона, сразу несколько стран согласились с позицией Бельгии, правительство которой последовательно говорило о своих рисках в случае изъятия активов.

Бельгия требовала «масштабных гарантий» для покрытия любых финансовых рисков, которые связаны с судебными разбирательствами и ответными мерами со стороны России. Из-за этого решение о конфискации активов было отклонено.

19 декабря 2025 года Евросоюз согласовал выдачу кредита Украине на сумму €90 млрд, которые привлекут из неиспользованных средств общего бюджета ЕС. Деньги предназначены для финансирования Украины в 2026 и 2027 году. Кредит является беспроцентным, а погасить его Украина должна будет только после получения «компенсации» от России. Киев получит деньги со второй половины января 2026 года.

При этом Евросоюз пока не отказывается от плана конфискации российских активов, а Евросовет поручил Еврокомиссии продолжить работу над данным проектом.

Ранее глава Еврокомиссии назвала условия возврата Украиной кредита ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами