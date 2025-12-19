Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Показатель безработицы РФ находится на рекордно низком уровне в 2,2%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Уровень безработицы в прошлом году находился на исторически минимальном уровне, был 2,5%. В этом году он стал еще ниже – 2,2%. В целом это очень хорошие показатели», — сказал глава государства.

14 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства Российской Федерации заявил, что, по данным Росстата, уровень безработицы по итогам августа составляет 2,1%.

1 октября в Федеральной службе государственной статистики уточнили, что численность россиян в возрасте от 15 лет в августе составила 76,5 млн человек, из которых 75 млн занимались экономической деятельностью, то есть были трудоустроены.

По данным Росстата, средняя продолжительность поиска работы безработными в августе у женщин равнялась 4,9 месяца, у мужчин — 5,2 месяца. Уровень безработицы составил 2,1% (от 76,5 млн человек). При этом среди сельских жителей он был выше, чем среди городских.

Ранее был спрогнозирован уровень безработицы на ближайшие несколько лет.