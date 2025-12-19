Путин оценил актерский талант Зеленского

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии назвал украинского коллегу Владимира Путина талантливым артистом.

«Он артист, талантливый. Говорю это без всякой иронии Это мы могли видеть по его фильмам», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что не следит за выступлениями Зеленского якобы с передовой.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Зеленский был назван «джокером в колоде» в списке самых влиятельных лидеров от Politico.