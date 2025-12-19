Путин уверен в новых успехах российской армии до конца года

До конца текущего года Вооруженные силы (ВС) России ожидают новые успехи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Вот уверен просто, уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения», — сказал он.

17 декабря Путин наградил медалями «Золотая звезда» российских военных, удостоенных звания Героев России за взятие Северска. Президент отметил, что благодаря контролю над Северском ВС России создали условия для продолжения наступательных действий в направлении Славянска.

11 декабря Министерство обороны России показало кадры из освобожденного города Северск в Донецкой народной республике.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что ВС РФ завершили освобождение города Северска в ДНР. Отмечалось, что под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины

Ранее российские военные отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска.