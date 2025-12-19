Путин ответил на вопрос о мире на Украине

Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами», — сказал российский лидер.

При этом Украина, как сообщил президент, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Киев подает определенные сигналы Москве, что готов вести какой-то диалог, уточнил Путин.

Глава государства уже не раз заявлял о приверженности России к решению украинского кризиса мирным путем. В частности, об этом он также говорил 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Путин отмечал, что на данный момент российская сторона ведет диалог с администрацией президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию президента и прямую линию, стартовала в полдень 19 декабря. Сбор вопросов граждан начался 4 декабря и будет продолжаться вплоть до окончания эфира. Всего россиянине направили более 2,6 млн обращений главе государства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию прямой линии президента России.

