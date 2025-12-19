На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин ответил на вопрос о мире на Украине

Путин: Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия готова и хочет урегулировать конфликт на Украине мирными средствами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами», — сказал российский лидер.

При этом Украина, как сообщил президент, отказывается от завершения конфликта мирным путем. Однако, несмотря на это, Киев подает определенные сигналы Москве, что готов вести какой-то диалог, уточнил Путин.

Глава государства уже не раз заявлял о приверженности России к решению украинского кризиса мирным путем. В частности, об этом он также говорил 17 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Путин отмечал, что на данный момент российская сторона ведет диалог с администрацией президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию президента и прямую линию, стартовала в полдень 19 декабря. Сбор вопросов граждан начался 4 декабря и будет продолжаться вплоть до окончания эфира. Всего россиянине направили более 2,6 млн обращений главе государства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию прямой линии президента России.

Ранее Путин рассказал о разнице подходов к мирным переговорам по Украине на Западе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами