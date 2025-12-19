Путин иногда приглашает военных на прямую линию для обсуждения обстановки на фронте

Президент России Владимир Путин иногда прошу военных поучаствовать в прямой линии для обсуждения обстановки на фронте. Об этом глава государства рассказал во время прямой линии.

«И буквально вчера, вчера это было, у меня же все так прессуется, на совещании Министерства обороны мы после совещания, после коллегии награждали как раз наших бойцов, которые... которые принимали участие в освобождении Северска. После этого я приехал на работу в Кремль и попросил как раз командира штурмового отряда этого тоже подъехать, хотел с ним просто побеседовать по текущим вопросам. Я так иногда делаю, когда есть такая возможность», — сказал президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

