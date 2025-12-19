Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Купянск находится под контролем Вооруженных сил России. Об этом он заявил на прямой линии.

«Под Купянском в окружении находятся 3,5 тысяч военнослужащих ВСУ. Шансов у них практически нет», — сказал глава государства.

16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров заявил, что все районы Купянска перешли под контроль российских бойцов. Город был взят под контроль 6-й общевойсковой армией.

На следующий день формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались подойти к населенному пункту. Однако артиллеристы ВС РФ нарушили украинским солдатам планы. По словам начальника артиллерии 121-го мотострелкового полка с позывным «Брикс», противник уничтожается на дальних подступах.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Захарова заявила, что Зеленскому «ближе до кладбища, чем до Купянска».