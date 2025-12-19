В Минобороны РФ рассказали о массированных и групповых ударах по Украине

МО: ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине

Российские войска в период с 13 по 19 декабря нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что удары наносились в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты на российской территории. При выполнении боевых задач военнослужащие Вооруженных сил РФ использовали высокоточное оружие, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, центр сборки и испытания безэкипажных катеров ГУР (Главного управления разведки министерства обороны Украины — «Газета.Ru»), цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что целями также стали склады с боеприпасами и горючим, пункты временной дислокации личного состава и техники ВСУ. Кроме того, ударам подверглись места скопления иностранных наемников.

