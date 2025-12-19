На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали о массированных и групповых ударах по Украине

МО: ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по Украине
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска в период с 13 по 19 декабря нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что удары наносились в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты на российской территории. При выполнении боевых задач военнослужащие Вооруженных сил РФ использовали высокоточное оружие, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, центр сборки и испытания безэкипажных катеров ГУР (Главного управления разведки министерства обороны Украины — «Газета.Ru»), цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что целями также стали склады с боеприпасами и горючим, пункты временной дислокации личного состава и техники ВСУ. Кроме того, ударам подверглись места скопления иностранных наемников.

Ранее на Украине посчитали, за сколько ракета комплекса «Орешник» может долететь до столицы страны.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами