Путин оценил рост экономики России

Путин: ВВП России за три года вырос на 9,7%

Рост ВВП в России составляет 1%, но за прошедшие три года этот показатель составил уже 9,7%. Об этом на заявил президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

«Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку последнюю <..>9,7%. В это же время рост в Еврозоне был 3,1%», — отметил российский лидер.

По словам Путин, низкий рост ВВП в 2026 году является осознанным совместным решением со стороны правительства и Центрального банка (ЦБ), связанным с таргетированием инфляции в стране.

» <...> в целом, эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель — снизить инфляцию хотя бы до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет меньше 6%», — заключил президент.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

