Путин заявил об окружении Димитрова

Российские войска взяли город Димитров в окружение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «Итогах года».

«Город Димитров, важный населенный пункт, важный плацдарм, полностью окружен. Наши войска уже, думаю, на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль», — сказал он.

По его словам, ВСУ не получили команды на сложение оружия и пытаются выйти из окружения маленькими группами.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее украинские аналитики заявили об увеличении «серой зоны» вокруг Димитрова.