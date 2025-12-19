Россиянам объяснили смысл обязательной аудиозаписи родов

Обязательная аудиозапись в родильных залах необходима как врачам, так и пациентам, но вестись она должна строго с разрешения рожениц. Так соответствующую инициативу депутатов Госдумы в беседе с НСН прокомментировала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

По словам специалиста, сегодня в госклиниках приемы уже записываются на аудио. Хотя это зачастую вызывает вопросы в части защиты врачебной тайны, в то же время это необходимая мера с учетом частых судебных разбирательств после родов. Так, например, на приеме пациентка может отказаться от настоятельного совета врача провести кесарево сечение – впоследствии возможен сценарий, при котором понадобится доказать, что врач предупредил обо всех рисках отказа от операции.

Однако бывают ситуации, когда запись родов даже на аудио для пациенток неприемлема, предупредила Милютина. Важно, чтобы все было с согласия рожениц, подчеркнула она, отметив, что это полезно не только для врачей.

«Неправильно считать, что аудиозапись включается только с целью защиты врачей. Она и в интересах пациентов, потому что врачи тогда точно объяснят, что они делают, будут более вежливы, не будут кричать, будут более корректны с пациентом», — заключила репродуктолог.

С инициативой обязать роддома ввести аудиофиксацию в родильных залах выступила депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева. По ее мнению, это станет инструментом для защиты прав как медперсонала, так и самих рожениц в случае конфликтов, касающихся хода родов и оказанной помощи.

