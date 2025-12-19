Путин рассказал о создании зон безопасности на Сумском направлении

Вооруженные силы РФ создают зоны безопасности на Сумском направлении и в Харьковской области. Об этом в ходе выступления на прямой линии сообщил президент России Владимир Путин.

«Создаются зоны безопасности: на Сумском направлении взят город Волчанск, в Харьковской области, как известно, под нашим контролем уже несколько недель назад перешел город Купянск», — заявил он.

Глава государства рассказал, что Славянск, Краматорск и Константиновка являются главными укрепрайонами Вооруженных сил Украины на данный момент.

Он добавил, что после того, как российские войска отбили Курскую область, стратегическая инициатива в зоне спецоперации перешла в руки российских Вооруженных сил.

До этого РИА Новости, ссылаясь на Минобороны России писало, что буферная зона безопасности в Харьковской области расширилась благодаря взятию под контроль города Волчанск.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Украина не готова к переговорам.