Путин назвал Красноармейск важным плацдармом

Путин: Красноармейск — важный плацдарм для дальнейших операциий ВС РФ

Президент России Владимир Путин назвал Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР) важным плацдармом для дальнейшей наступательной операций Вооруженных Сил России (ВС РФ). Об этом российский лидер заявил в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

»Украина предпринимает безуспешные попытки вернуть хотя бы часть Красноармейска, однако несет серьезные потери», — отметил президент.

Президент подчеркнул, что этот город является плацдармом для дальнейших наступательных операций ВС РФ, так как чуть севернее находится город Димитров, который также является важным пунктом боевых действий.

1 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что военнослужащие взяли под контроль Красноармейск в ДНР. В свою очередь, глава государства выразил уверенность, что зачистка этого города от ВСУ обеспечит поступательное решение всех основных задач специальной военной операции.

19 декабря президент России проводит прямую линию и отвечает на вопросы граждан и журналистов в прямом эфире. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Путин заявил о взятии Купянска.