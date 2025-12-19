Лукашенко прокомментировал ситуацию с метеозондами в Литве

Белоруссия не занимается переброской метеозондов в Литву. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Мы этим не занимаемся. Слава богу, что в Литве установили то ли 150, то ли 200 человек, которые этим занимались», — сказал он.

Лукашенко отметил, что Минск готов к переговорам с Вильнюсом по проблемным вопросам на уровне дипломатов, пограничников и даже премьера.

Он также добавил, что силы спецопераций белорусской армии продолжают поддерживать пограничников в защите южной и западной границ страны.

В октябре Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе заявили, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Позднее Лукашенко заявил, что Литва нагнетает и политизирует ситуацию с метеозондами с контрабандой, которые, по оценкам экспертов, никак не мешают гражданской авиации. По его словам, специалисты проработали этот вопрос и заключили, что обвинения литовцев голословны.

Ранее в СМИ заявили об изменении стратегии Белоруссии по отношению к Литве.