На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что проблему инфляции в России «удается решать»

Путин: проблему инфляции в РФ удается решать, к концу года она будет 5,7 — 5,8%
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В целом проблему инфляции в России удается решать, к концу 2025 года она будет 5,7-5,8%. Об этом в ходе выступления на прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%, но судя по всему, к концу года она будет меньше 6%», — заявил он.

Путин отметил, что в стране удается сохранять хорошие темпы повышения реальной заработной платы. По его словам, они не такие большие, как в 2024 году, «но все-таки, хорошие».

При этом президент обратил внимание, что показатель роста производительности труда надо менять.

Во время выступления на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!» российский лидер сообщил, что снижение инфляции стало важным достижением в 2025 году. Он подчеркнул, что рассчитывает на закрепление данной тенденции.

До этого глава государства сообщил, что с 1 января страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6%, что выше уровня инфляции, которая ожидается по итогам 2025 года. Кроме этого, увеличатся и социальные пенсии — их индексация запланирована на апрель. Как изменятся выплаты и кому еще поднимут пенсию в 2026-м — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о снижении темпов экономического роста.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами