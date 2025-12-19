Путин заявил, что проблему инфляции в России «удается решать»

Путин: проблему инфляции в РФ удается решать, к концу года она будет 5,7 — 5,8%

В целом проблему инфляции в России удается решать, к концу 2025 года она будет 5,7-5,8%. Об этом в ходе выступления на прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

«Была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%, но судя по всему, к концу года она будет меньше 6%», — заявил он.

Путин отметил, что в стране удается сохранять хорошие темпы повышения реальной заработной платы. По его словам, они не такие большие, как в 2024 году, «но все-таки, хорошие».

При этом президент обратил внимание, что показатель роста производительности труда надо менять.

Во время выступления на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!» российский лидер сообщил, что снижение инфляции стало важным достижением в 2025 году. Он подчеркнул, что рассчитывает на закрепление данной тенденции.

До этого глава государства сообщил, что с 1 января страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6%, что выше уровня инфляции, которая ожидается по итогам 2025 года. Кроме этого, увеличатся и социальные пенсии — их индексация запланирована на апрель. Как изменятся выплаты и кому еще поднимут пенсию в 2026-м — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о снижении темпов экономического роста.