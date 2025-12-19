Путин заявил, что российские военные продвигаются дальше от Северска

Путин: ВС России уже продвигаются от Северска на запад

Российские военнослужащие уже продвигаются от населенного пункта Северск на запад. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что «совсем недавно» начальник генерального штаба, командующий группировкой и командиры на местах, командир бригады, доложили о взятии Северска.

«Это важный населенный пункт. Отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов в части этой агломерации — к Славянску», — отметил глава российского государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

