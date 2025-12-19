Путин рассказал об обстановке в Северске

Путин: со взятием Северска для ВС РФ открываются возможности выхода к Славянску

Со взятием Северска в Донецкой народной республике для Вооруженных сил РФ открываются возможности выхода к Славянску. Об этом во время прямой линии заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что совсем недавно начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, командующий группировкой и командиры на местах, командир бригады доложили о взятии Северска.

Президент напомнил, что Северск является важным населенным пунктом, откуда открываются возможности движения к одному из основных укрепленных районов в части этой агломерации — к Славянску».

11 декабря Путин заявил, что переход Северска под контроль ВС РФ приблизил новое успешное наступление российской армии на других направлениях и «изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории».

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что ВСУ под Северском оказались в ситуации, близкой к провалу.