Иран решил внести командование США на Ближнем Востоке в список террористов
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил внести центральное командование США на Ближнем Востоке в список террористов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Зариф направил письмо со своим предложение иранскому лидеру Хасану Роухани.
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Как отмечается, глава МИД Ирана хочет внести силы США на Ближнем Востоке в список террористических организаций.
Ранее сообщалось, что США признали элитное иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей исламской революции» террористической организацией.