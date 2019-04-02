Пентагон намерен решить «проблему» с покупкой Турцией российских С-400

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И.о. министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что американские власти ожидают решение «проблемы» покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 турецкими военными. Слова главы Пентагона передает Reuters.

Он добавил, что в случае отказа от С-400 Турция сможет покупать у США ЗРК Patriot, а также сохранит свое участие в проекте по производству истребителей F-35.

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В агентстве уточнили, что Вашингтон намерен убедить Турцию перейти на американское оружие.

Президент Турции Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что вопрос покупки С-400 является решенным и не подлежит пересмотру.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что военный проект Турции и США заморозят из-за российских С-400.