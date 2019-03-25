Аббас отреагировал на эскалацию ситуации в Газе

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Глава Палестины Махмуд Аббас прокомментировал ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Аббас с большим беспокойством следит за происходящим в секторе Газа.

Как отмечается, президент Палестины заявил об эскалации ситуации в регионе, несмотря на усилия по укреплению перемирия.

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При этом Аббас считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует ситуацию в Газе для укрепления своей позиции на выборах.

Ранее сообщалось, что Израиль стягивает войска к сектору Газа.