Жителей центра Израиля призвали спрятаться в бомбоубежищах
Сирены тревоги сработали в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах, передает РИА «Новости».
Оповещение было активировано в населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива.
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«Сирены прозвучал в округе Шарон и региональном совете Эмек-Хефер», — сказано в сообщении.
Военные выясняют причины тревоги.
Местные СМИ сообщают, что жители слышали звуки взрывов.