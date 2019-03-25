Жителей центра Израиля призвали спрятаться в бомбоубежищах

Sana Sana/Reuters

Сирены тревоги сработали в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах, передает РИА «Новости».

Оповещение было активировано в населенных пунктах округа Шарон и регионального совета Эмек-Хефер, расположенных севернее Тель-Авива.

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«Сирены прозвучал в округе Шарон и региональном совете Эмек-Хефер», — сказано в сообщении.

Военные выясняют причины тревоги.

Местные СМИ сообщают, что жители слышали звуки взрывов.