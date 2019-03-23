Самолеты ВВС США дважды за сутки пролетели над Балтийским морем

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Российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики B-52H ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороны России.

Как отмечается, американские самолеты пролетали над нейтральными водами. Су-27 не допустили приближение бомбардировщиков США к российской границе.

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Подчеркивается, что с 14 марта самолеты ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

Ранее сообщалось, что у российских границ засекли три бомбардировщика США.