Самолеты ВВС США дважды за сутки пролетели над Балтийским морем
Российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики B-52H ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороны России.
Как отмечается, американские самолеты пролетали над нейтральными водами. Су-27 не допустили приближение бомбардировщиков США к российской границе.
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Подчеркивается, что с 14 марта самолеты ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.
Ранее сообщалось, что у российских границ засекли три бомбардировщика США.