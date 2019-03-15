Пентагон готовится испытать запрещенную ДРСМД ракету
Представитель Пентагона Мишель Балданза сообщила, что Соединенные Штаты готовятся испытать прототипы неядерных ракет наземного базирования, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».
По словам Балданзы, Пентагон уже приступил к производству компонентов, необходимых для испытания ракеты. При этом она подчеркнула, что США готовы свернуть испытания.
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«Соединенные Штаты на данный момент не сделали ни одного необратимого шага», — заявила Балданза.
Она добавила, что США «должны быть готовы» к прекращению существования договора, если «не будет изменения в действиях России».
Ранее агентство Reuters сообщало, что США испытают ракету сразу после выхода из ДРСМД.