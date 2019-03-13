В Госдуме сочти антироссийские законы США вмешательством в дела России

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Зампред комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин дал комментарий после того, как в США Палата представителей приняла два закона, которые направлены на противодействие российской стороне. Об этом сообщает RT.

По его словам, действия американской стороны понятны только США и чаще всего не соответствуют международному праву.

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«При этом, агрессивные действия в отношении американского народа предпринимает не Россия, а руководство США», — сказал Швыткин.

Он пояснил, что из Россию хотят превратить в «мнимого врага», чтобы отвлечь американцев от внутриполитических проблем.

«Все достаточно прозрачно и регулируется законами нашей страны, не прихотями другого государства, которые являются прямым вмешательством во внутренние дела нашей России», — сказал Швыткин.

Ранее сообщалось, что конгресс США одобрил два антироссийских закона.