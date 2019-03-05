Высокоскоростные катера заступили на дежурство в Крыму

Новые высокоскоростные транспортно-десантные катера БК-16 приступили к охране черноморского побережья в Крыму. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Росгвардии.

Отмечается, что новые катера осуществили переход из Севастополя в Керчь, где они были торжественно переданы морскому отряду войск российской нацгвардии.

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«Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья», — говорится в сообщении Росгвардии.

Сообщается, что моряки Росгвардии на новых БК-16 будут выполнять задачи по охране российских акваторий. Данные катера могут развивать скорость до 80 км/час.

Ранее сообщалось, что американский военный самолет заметили над Керченским проливом.