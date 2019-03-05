В Совфеде рассказали, чего добиваются США заявлениями о готовности к переговорам по ДРСМД
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий после того, как американский Госдеп заявил о готовности к переговорам с российской стороной по поводу контроля над вооружениями. Об этом сообщает RT.
По мнению Джабарова, США хотят вянуть Россию в новые переговоры и предстать в качестве сторонников разоружения ДРСМД, а Москве приписать нежелание принимать участие в переговорах.
«Но Россия всегда открыта для диалога и конструктивных предложений», — сказал Джабаров.
Он допустил, что США могут пересмотреть свою позицию, но этот вариант менее вероятен.
«США просто пытаются прикрыться подобными заявлениями, чтобы оставить Россию виноватой в разрушении ДРСМД», — сказал Джабаров.
Ранее сообщалось, что в Китае призвали США вернуться к ДРСМД.