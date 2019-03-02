Минобороны: США не пустили колонны с беженцами в Эт-Танф

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин сообщил, что США отказались пропустить транспортные колонны на территорию зоны «Эт-Танф» для вывоза беженцев из лагеря «Рукбан», передает РИА «Новости».

По его словам, на совместную просьбу штабов России и Сирии пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф американская сторона ответила отказом.

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Он добавил, что отказ поступил несмотря на успешное завершение сирийскими властями всех мероприятий для вывоза беженцев из лагеря «Рукбан» к местам постоянного проживания.

Ранее Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что США задумались о сохранении части войск в Сирии. Речь, в частности, шла о сохранении контроля Соединенных Штатов над военной базой Эт-Танф.