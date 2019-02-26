СМИ: эстонского пограничника уволили из-за российского паспорта
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии уволил сотрудника из-за того, что у него было российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ERR.
Отмечается, что пограничник с двойным гражданством работал с 2008 года, а в последнее время был сотрудником пограничного пункта Нарвы.
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На портале уточнили, что по закону иностранцы не могут работать в данном департаменте.
Пограничнику предлагали отказаться от российского гражданства, чтобы сохранить работу, однако он решил сохранить российский паспорт, отметили в ERR.
Ранее сообщалось, что двух эстонцев осудили за шпионаж в пользу России.