Трамп заявил, что у США нет выбора в ситуации с ДРСМД

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вынужденным. Трансляцию его выступления перед конгрессом ведет Fox News.

По мнению Трампа, американская сторона в полном объеме выполняла соглашение, а Россия много раз его нарушала. Он подчеркнул, что именно поэтому принял решение о выходе из договора.

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«У нас нет выбора», — сказал Трамп.

Он добавил, что возможно заключение нового соглашения с привлечением других стран, в том числе Китая.

Ранее в США заявили об отсутствии шансов на спасение ДРСМД.