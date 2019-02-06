Трамп заявил, что у США нет выбора в ситуации с ДРСМД
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) вынужденным. Трансляцию его выступления перед конгрессом ведет Fox News.
По мнению Трампа, американская сторона в полном объеме выполняла соглашение, а Россия много раз его нарушала. Он подчеркнул, что именно поэтому принял решение о выходе из договора.
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«У нас нет выбора», — сказал Трамп.
Он добавил, что возможно заключение нового соглашения с привлечением других стран, в том числе Китая.