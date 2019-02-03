Источник рассказал о возможностях беспилотника «Посейдон»
Российский стратегический беспилотник «Посейдон» сможет самостоятельно обходить любые системы защиты противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, ходовые качества «Посейдона» делают его неуязвимым.
Как отмечается, глубина хода беспилотника будет превышать 1 км.
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При этом максимальная скорость «Посейдона» составит около 200 км/ч.
Ранее сообщалось, что ключевой этап испытаний беспилотника «Посейдон» завершен.