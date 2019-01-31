Помпео призвал военных Венесуэлы защитить жителей страны от «репрессий» Мадуро

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Государственный секретарь США Майк Помпео призвал военных Венесуэлы гарантировать жителям страны безопасность в условиях «репрессий» венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом он написал в своем твиттере.

В своем твите Помпео констатировал, что «репрессии» Мадуро продолжаются.

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«Венесуэльцы требуют демократии, мы призываем вооруженные силы Венесуэлы защищать всех венесуэльцев, а также граждан США и других стран», — написал Помпео.

Он подчеркнул, что США стоят на стороне жителей Венесуэлы.

Ранее в оппозиции Венесуэлы заявляли, что Мадуро всегда выбирает «насилие».