В конгрессе США захотели ограничить право Трампа на ядерный удар

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В конгресс США внесли сразу два законопроекта, которые могут ограничить права американского президента Дональда Трампа нажимать на «красную кнопку», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу соавторов законопроектов.

Отмечается, что первое предложение поступило от сенатора и претендента на выдвижение в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен и главы комитета палаты представителей по вооруженным делам Адама Смита. Законопроектом предлагается сделать отказ от применения ядерного оружия официальной политикой США.

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«Наша нынешняя политика… опасна,… а законопроект снизит шансы на просчеты в ядерной сфере», — говорится в заявлении авторов.

Второе ограничение захотели ввести сенатор-республиканец Тед Лье и его коллега-демократ Эд Марки, которые представили конгрессу документ, запрещающий Трампу наносить ядерный удар без разрешения конгресса.

Ранее сообщалось, что конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТО.