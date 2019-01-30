В конгрессе США захотели ограничить право Трампа на ядерный удар
В конгресс США внесли сразу два законопроекта, которые могут ограничить права американского президента Дональда Трампа нажимать на «красную кнопку», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу соавторов законопроектов.
Отмечается, что первое предложение поступило от сенатора и претендента на выдвижение в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен и главы комитета палаты представителей по вооруженным делам Адама Смита. Законопроектом предлагается сделать отказ от применения ядерного оружия официальной политикой США.
«Наша нынешняя политика… опасна,… а законопроект снизит шансы на просчеты в ядерной сфере», — говорится в заявлении авторов.
Второе ограничение захотели ввести сенатор-республиканец Тед Лье и его коллега-демократ Эд Марки, которые представили конгрессу документ, запрещающий Трампу наносить ядерный удар без разрешения конгресса.
Ранее сообщалось, что конгрессмены запретили Трампу выходить из НАТО.