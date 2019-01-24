Министр обороны открестился от поддержки лидера оппозиции Венесуэлы
Глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны не будет поддерживать оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо. Об этом он написал в своем твиттере.
Он написал, что «солдаты Родины» не будут признавать лидера, который «навязан» стране под влиянием «чужих интересов». Он также добавил, что Гуайдо провозгласил себя лидером в обход закона.
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«Вооруженные силы защищают конституцию и являются гарантом национального суверенитета», — подчеркнул министр.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию к верности, единству и подчинению на фоне протестов в стране.
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