Министр обороны открестился от поддержки лидера оппозиции Венесуэлы

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Глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны не будет поддерживать оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо. Об этом он написал в своем твиттере.

Он написал, что «солдаты Родины» не будут признавать лидера, который «навязан» стране под влиянием «чужих интересов». Он также добавил, что Гуайдо провозгласил себя лидером в обход закона.

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«Вооруженные силы защищают конституцию и являются гарантом национального суверенитета», — подчеркнул министр.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию к верности, единству и подчинению на фоне протестов в стране.

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