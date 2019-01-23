ФСБ проводит обыски у участников незаконного батальона Украины в Крыму

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) проводит обыски у двух участников незаконного украинского вооруженного батальона в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Как отмечается, мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 208 УК России («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем». — «Газета.Ru»).

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Уточняется, что лица, у которых проводятся обыски, являются участниками «батальона имени Н. Челебиджихана».

Организаторы данного вооруженного формирования не называются.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о ежедневной работе над «возвращением» Крыма.