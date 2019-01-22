Российские военные в Сирии нашли схрон оружия боевиков

Российские военные в сирийской провинции Дераа обнаружили схрон с противотанковым оружием, оставленный сдавшимися боевиками, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал представитель ВС Валерий Школьник, показавший часть изъятого арсенала.

«Здесь вашему вниманию представлен арсенал, который в течение последних суток был изъят у незаконных вооруженных формирований, ранее проводивших террористические акты на территории южных провинций Сирийской Арабской Республики, в том числе и провинции Дерааа», — сказал он.

По его словам, в схроне обнаружили противотанковые гранаты, противотанковый гранатомет, контейнер от противотанковой управляемой ракеты TOW-2, способной поражать объекты на расстоянии до четырех километров, а также самодельные ручные гранаты.