В сети появились фото корабля ВМС США в Черном море

В сети появились снимки американского эсминца USS Donald Cook. Об этом сообщается в твиттере Bosphorus Naval News.

Фотографии были сняты, когда корабль проходил через Босфорский пролив в Черное море.

Ранее стало известно, что Пентагон направил эсминец Donald Cook в Черное море. В командовании флота подчеркнули, что корабль «призван укрепить стабильность в Черноморском регионе и быть готовым взаимодействовать с партнерами НАТО».

Силы Черноморского флота России приступили к слежению за эсминцем. В Москве посоветовали американским военным не приближаться близко к российской границе.