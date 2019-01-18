Найдено тело одного из летчиков Су-34
Спасатели обнаружили тело одного из летчиков истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые днем 18 января столкнулись в воздухе над Японским морем, передает ТАСС со ссылкой на морской спасательно-координационный центр во Владивостоке.
По имеющимся данным, тело летчика найдено в Татарском проливе и поднято на борт рыболовецкого судна.
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Уточняется, что в настоящее время ведутся поиски еще двоих летчиков.
Утром 18 января самолеты коснулись друг друга в воздухе, инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря.
Ранее сообщалось, что по факту столкновения в воздухе двух Су-34 возбуждено уголовное дело.