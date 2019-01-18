КНДР потребует от США подписания мирного договора

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Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль в ходе предстоящих переговоров с госсекретарем США Майком Помпео потребует подписания мирного договора. Об этом сообщает Munhwa Ilbo со ссылкой на источники.

По данным издания, Ким Ён Чхоль намерен призвать Помпео подписать мирный договор и снять санкции с Северной Кореи.

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Как отмечается, КНДР требует от США подобных шагов в обмен на демонтаж ядерных объектов в Йонбене.

Ранее сообщалось, что США увидели в Северной Корее «чрезвычайную угрозу».