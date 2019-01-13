Израиль атаковал объекты подземной инфраструктуры ХАМАС

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Пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о том, что авиация страны нанесла удары по двум объектам подземной инфраструктуры ХАМАС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, атаки были совершены после запуска ракеты из сектора Газа вечером 12 января.

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«...истребители ВВС атаковали две цели подземной инфраструктуры, принадлежащие террористической организации ХАМАС, в северной части сектора Газа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее по Израилю выпустили ракету из сектора Газа. Ракета упала на открытой местности.