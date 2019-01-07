В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море

Представитель Военно-морских сил США Джеффри Дорси прокомментировал нахождение американского корабля USS Fort McHenry в Черном море, передает ТАСС.

По его словам, США регулярно работают в Черном море в соответствии с международным правом и намерены продолжать свою работу в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» приступил к выполнению мер, направленных на контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море.