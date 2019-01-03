В Британии отметили рост российского влияния в Сирии
Глава британского МИДа Джереми Хант заявил о росте российского влияния на сирийской территории. Об этом сообщает Sky News.
Министр отметил, что российская сторона может считать, что расширила сферу своего влияния в Сирии.
«Мы бы им (России. — Газета.Ru) сказали: «Да, и вы также увеличили уровень своей ответственности», — сказал Хант.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант констатировал, что сирийский лидер Башар Асад сможет удержаться на своем посту.