В Британии отметили рост российского влияния в Сирии

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Глава британского МИДа Джереми Хант заявил о росте российского влияния на сирийской территории. Об этом сообщает Sky News.

Министр отметил, что российская сторона может считать, что расширила сферу своего влияния в Сирии.

«Мы бы им (России. — Газета.Ru) сказали: «Да, и вы также увеличили уровень своей ответственности», — сказал Хант.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант констатировал, что сирийский лидер Башар Асад сможет удержаться на своем посту.