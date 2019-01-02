В ЛНР опасаются новой провокации Киева с целью введения военного положения

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Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко полагает, что Киев может устроить новую провокацию, чтобы возобновить в стране военное положение, передает РИА «Новости».

По его мнению, западные партнеры Украины в 2019 году продолжат спонсировать войну в Донбассе.

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«Это подтверждает, что Порошенко по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения с целью отсрочки выборов и повышения рейтинга», — сказал Марочко.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст ранее заявил, что США могут предоставить Украине дополнительное оружие — крылатые ракеты «Гарпун», и ввести новые санкции против России в течение двух-трех ближайших месяцев.