National Interest напомнил Западу об ошибках 1914 года

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Сосредоточившись на холодной войне с Россией и Китаем, западная политическая элита делает ошибку, сопоставимую с ошибкой их предшественников в 1914 году, пишет американский журнал The National Interest.

Отмечается, что новая холодная война служит отвлекающим маневром от более серьезных угроз, которых нам не избежать, если их не устранить. Существующие политические элиты по обе стороны «политического раскола» не желают бороться с этими угрозами, так как это требует радикального изменения их идеологических позиций, говорится в материале.

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Одержимые собственной праведностью и превосходством, западные элиты попадают в «моральную ловушку», о которой предупреждал участник холодной войны против СССР Ганс Моргентау, выступавший против советской агрессии, отмечает журнал. Он предупреждал, что «политический реализм не должен отождествлять моральные стремления какой-либо нации с моральными законами, которые управляют Вселенной», ибо это проявление такого греха, как гордыня.

Реальная угроза в 1914 году исходила не от власти какой-либо страны, а от обстановки в европейском обществе, а также проблем, связанных с предыдущими десятилетиями, говорится в материале.

Ранее в этом году отмечалось столетие со дня окончания Первой мировой войны. По этому случаю в Париже прошли торжественные мероприятия. Как президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон отпраздновали столетие окончания Первой мировой смотрите в фоторепортаже «Газеты.Ru».