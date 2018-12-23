Эрдоган высказался о переговорах с Трампом

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Президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду, что его переговоры с американским лидером Дональдом Трампом будут полезны для обеих стран. Об этом он написал в своем твиттере.

Турецкий лидер подчеркнул, что разговор с Трампом получился «продуктивным».

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«Мы договорились развивать сотрудничество в различных сферах, от торговых отношений до Сирии», — написал Эрдоган.

Также он выразил надежду, что переговоры «благотворно» скажутся на отношениях между странами.

Ранее Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» разговоре с Эрдоганом.